Чемпионат Израиля по футболу. "Маккаби" (Тель-Авив) победил, проигрывая 0:2

В стартовом матче пятнадцатого тура чемпионата Израиля по футболу тель-авивский "Маккаби" победил одноклубников из Петах-Тиквы 3:2.

На 45-й минуте фаворит проигрывал 0:2.

"Маккаби" (ТА): Мишпати, Стойич, Асанте (69,Шлоио), Лемкин (90 + 3, Нахмиас), Рой Ревиво, ван Оверим, Дор ПЕрец (86, Идо Шахар), Каниховский, Давида, Дор Турджеман (69, Заави), Уэсли Патати.

"Маккаби" (ПТ): Вольфф, Каро, Галабов, Гойкович, Ярден Коэн (72, Салем), Мааиук, Шамир (72, Голаса), Глазер, Йегошуа (80, Ройзман), Штор (64, Махамид), Дамашкан (80, Веред).

На 30-й минуте гости вели в счете 2:0. Дважды отличился бывший форвард "Шерифа" и "Торино" Виталий Домашкан.

На 45-й минуте Дор Перец сократил отставание.

В начале второго тайма Дамашкан мог оформить "Хет-трик", но пробил неточно.

На 61-й минуте Уэсди Патати забил олимпийский гол, закрутив мяч в сетку прямо с углового. Через 2 минуты после подачи углового Дор Перец забил победный гол 3:2.