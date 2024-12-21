Умер чемпион мира по футболу

20 декабря на 89-м году жизни умер известный английский футболист Джордж Истхем, сообщает официальный сайт клуба "Сток-Сити".

Полузащитник выступал за клубы "Ардс" (Северная Ирландия), "Ньюкасл", "Арсенал", "Сток-сити". В конце карьеры несколько лет выступал в ЮАР.

В составе "Сток-Сити" обладатель Кубка лиги 1972 года.

В 1973 году Джордж Истхем стал офицером Ордена Британской империи.

Этот игрок важен для истории английского футбола. Его судебный процесс против "Ньюкасла" в 1963 году (он в 1960 перешел из "Ньюкасла" в "Арсенал") стал важной вехой в борьбе за права футболистов переходить из клуба в клуб.

В 1960 году, уже играя за "Арсенал", он забил два гола в Ньюкасле, за что болельщики "сорок" забросали его яблоками и нарекли "Иудой".

Джордж Истхем был в составе сборной Англии, но не сыграл ни одного матча на чемпионате мира 1966 года. Он не получил золотую медаль чемпионата, но в 2009 году ФИФА изменил правила и медали получили все футболиствы, бывшие в заявке команды-чемпиона.