Спасение "Аякса". Результаты матчей Лиги Европы

В 1/8 финала Лиги Европы вышли "Буде/ Глимт", "Виктория" (Пльзень), "Реал Сосьедад", "Аякс", "Фенербахче".

Буде/Глимт (Норвегия) - Твенте (Энсхеде, Нидерланды 5:2 (дополнительное время) (основное время 3:2) (первый матч 1:2)

На 90-й минуте счет был 1:1. В первые четыре минуты компенсированного времени два гола забили хозяева.

На шестой минуте компенсированного времени Сэм Стейн перевел матч в овертайм.

Голландцы дважды поразили свои ворота (второй и пятый голы).

Виктория (Пльзень, Чехия) - Ференцварош (Будапешт, Венгрия) 3:0 (0:1)

Израильский полузащитник венгерского клуба Мохамед Абу Фани отыграл весь матч и получил желтую карточку на 56-й минуте.

Реал Сосьедад (Сан-Себастьян, Испания) - Мидтьюланд (Дания) 5:2 (2:1)

На 18-й минуте испанцы вели в счете 2:0.

Гости отыгрались еще в первом тайме.

Два гола в ворота датчан забил Лука Сучич (в августе перешел из "Зальцбурга").

Аякс (Амстердам, Нидерланды) - Юнион (Сен-Жилуа, Бельгия) 1:2 (дополнительное время) (основное время 0:2) (первый матч 2:0)

На 93-й минуте Кеннет Тейлор реализовал пенальти и вывел "Аякс" в следующий этап.

Андерлехт (Брюссель, Бельгия) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 2:2 (0:3)