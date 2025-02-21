Решающий гол бывшего форварда "Шахтера". Результаты матчей Лиги конференций

В 1/8 финала Лиги конференций вышли "Целье", "Ягеллония" (Бялосток), "Панатинаикос", "Мельде".

АПОЭЛ (Никосия, Кипр) - Целье (Словения) 0:2 (первый матч 2:2)

Ягеллония (Бялосток, Польша) - Бачка Тополя (Сербия) 3:1 (3:1)

Панатинаикос (Афины, Греция) - Викингур (Рейкьявик, Исландия) 2:0 (1:2)

На 70-й минуте счет открыл Филип Младенович.

Гол, который вывел греков в следующий этап, на четвертой минуте компенсированного времени забил бывший нападающий "Лиона" и донецкого "Шахтера" Тете.

Шемрок Роверс (Ирландия) - Мельде (Норвегия) 0:1 (по пенальти 4:5) (первый матч 1:0)

Победный гол на 10-й минуте забил бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Магнус Эйкрем.

Пенальти в послематчевой серии не забил Аарон Грин.