x
21 февраля 2025
|
последняя новость: 08:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 февраля 2025
|
21 февраля 2025
|
последняя новость: 08:15
21 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Решающий гол бывшего форварда "Шахтера". Результаты матчей Лиги конференций

Футбол
время публикации: 21 февраля 2025 г., 07:35 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 07:35
Решающий гол бывшего форварда "Шахтера". Результаты матчей Лиги конференций
AP Photo/Jose Breton

В 1/8 финала Лиги конференций вышли "Целье", "Ягеллония" (Бялосток), "Панатинаикос", "Мельде".

АПОЭЛ (Никосия, Кипр) - Целье (Словения) 0:2 (первый матч 2:2)

Ягеллония (Бялосток, Польша) - Бачка Тополя (Сербия) 3:1 (3:1)

Панатинаикос (Афины, Греция) - Викингур (Рейкьявик, Исландия) 2:0 (1:2)

На 70-й минуте счет открыл Филип Младенович.

Гол, который вывел греков в следующий этап, на четвертой минуте компенсированного времени забил бывший нападающий "Лиона" и донецкого "Шахтера" Тете.

Шемрок Роверс (Ирландия) - Мельде (Норвегия) 0:1 (по пенальти 4:5) (первый матч 1:0)

Победный гол на 10-й минуте забил бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Магнус Эйкрем.

Пенальти в послематчевой серии не забил Аарон Грин.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 февраля 2025

Спасение "Аякса". Результаты матчей Лиги Европы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 февраля 2025

Результаты матчей Лиги конференций
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 февраля 2025

Лига Европы. Вылет "Порту", "Галатасарая" и ПАОКа
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 февраля 2025

Бывшего главу испанского футбола оштрафовали за поцелуй футболистки