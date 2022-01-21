"Барселона" проиграла "Атлетику" и вылетела из Кубка Испании
В четвертьфинал Кубка Испании вышли мадридский "Реал" и "Атлетик" (Бильбао). Баски в овертайме одолели "Барселону" 3:2.
Эльче - Реал (Мадрид) 1:2 (дополнительное время)
Основное время матча завершилось вничью 0:0.
Ворота "королевского клуба" в этом матче защищал украинский голкипер Андрей Лунин.
На 102-й минуте Моренте мог выйти один на один, Марселу его сбил. Со штрафного, назначенного за это нарушение, хозяева открыли счет. Мяч после удара Гонсало Верду попал в "стенку", Верду нанес еще один удар. Мяч попал в защитника и влетел в угол ворот 1:0.
На 108-й минуте Себальос пробил по воротам. Иско удачно подставил ногу 1:1. На 115-й минуте Эден Азар вышел один на один, за пределами штрафной обыграл вратаря, и с острого угла отправил мяч в сетку 1:2.
Атлетик (Бильбао) - Барселона 3:2 (дополнительное время)
На второй минуте хозяева провели скоростную атаку. Нико Уильямс прострелил. Несколько нападающих не успели к мячу и, казалось, момент упущен. Но Муньяин великолепным ударом забросил мяч в дальний угол 1:0.
Ответ "Барселоны" получился не менее великолепным. На 20-й минуте Ферран Торрес нанес шикарный обводящий удар в дальний угол 1:1.
На 86-й минуте Муньяин навесил со штрафного. Беренгер пробил головой. Вратарь мяч отразил. Иньиго Мартинес выиграл борьбу у Пике и затолкал мяч в ворота 2:1.
Каталонцы отыгрались на третьей минуте компенсированного времени. Педри метров с 15 послал мяч в сетку 2:2.
На 105-й минуте Муньяин реализовал пенальти 3:2.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
Чемпионат Европы по футзалу. Сборная Казахстана сыграла вничью. Итальянцы не смогли обыграть финнов
Пеле выписан из больницы после прохождения курса химиотерапии
Кубок африканских наций. Определились все участники плэй-офф
Кубок африканских наций. Сборные Мали, Гамбии и Туниса вышли в плэй-офф