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NEWSru.co.il :: Спорт21 января 2022 г., 11:14

"Барселона" проиграла "Атлетику" и вылетела из Кубка Испании

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"Барселона" проиграла "Атлетику" и вылетела из Кубка Испании

В четвертьфинал Кубка Испании вышли мадридский "Реал" и "Атлетик" (Бильбао). Баски в овертайме одолели "Барселону" 3:2.

Эльче - Реал (Мадрид) 1:2 (дополнительное время)

Основное время матча завершилось вничью 0:0.

Ворота "королевского клуба" в этом матче защищал украинский голкипер Андрей Лунин.

На 102-й минуте Моренте мог выйти один на один, Марселу его сбил. Со штрафного, назначенного за это нарушение, хозяева открыли счет. Мяч после удара Гонсало Верду попал в "стенку", Верду нанес еще один удар. Мяч попал в защитника и влетел в угол ворот 1:0.


На 108-й минуте Себальос пробил по воротам. Иско удачно подставил ногу 1:1. На 115-й минуте Эден Азар вышел один на один, за пределами штрафной обыграл вратаря, и с острого угла отправил мяч в сетку 1:2.

Атлетик (Бильбао) - Барселона 3:2 (дополнительное время)

На второй минуте хозяева провели скоростную атаку. Нико Уильямс прострелил. Несколько нападающих не успели к мячу и, казалось, момент упущен. Но Муньяин великолепным ударом забросил мяч в дальний угол 1:0.

Ответ "Барселоны" получился не менее великолепным. На 20-й минуте Ферран Торрес нанес шикарный обводящий удар в дальний угол 1:1.

На 86-й минуте Муньяин навесил со штрафного. Беренгер пробил головой. Вратарь мяч отразил. Иньиго Мартинес выиграл борьбу у Пике и затолкал мяч в ворота 2:1.

Каталонцы отыгрались на третьей минуте компенсированного времени. Педри метров с 15 послал мяч в сетку 2:2.

На 105-й минуте Муньяин реализовал пенальти 3:2.

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