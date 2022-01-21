Чемпионат Европы по футзалу. Сборная Казахстана сыграла вничью. Итальянцы не смогли обыграть финнов

В Нидерландах продолжается чемпионат Европы по футзалу (The 2022 UEFA Futsal Championship). Сборная Казахстана сыграла вничью со словенцами 4:4, итальянцы - с финнами 3:3.

Казахстан - Словения 4:4

Словенцы трижды выходили вперед. На 36-й минуте они вели в счете 4:2.

Два мяча забил бразилец Дуглас Жуниор, с 2014 года выступающий за "Кайрат".

Италия - Финляндия 3:3

Финны вели в счете 1:0 и 3:2.

По два мяча забили Хенри Аламиккотерво (Финляндия) и Кайнан де Матос.