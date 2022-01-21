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NEWSru.co.il :: Спорт21 января 2022 г., 09:04

Кубок африканских наций. Сборные Мали, Гамбии и Туниса вышли в плэй-офф

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Гамбия - Тунис 1:0

Последними в плэй-офф Кубка африканских наций, который проходит в Камеруне, вышли сборные Мали, Гамбии и Туниса.

Итоговое положение. Мали, Гамбия по 7 очков, Тунис 3, Мавритания 0.

Гамбия - Тунис 1:0

На 45-й минуте тунисцы не реализовали пенальти. Не забил Сейфеддин Язири (Замалек, Каир).

Побкедный гол на третьей минуте компенсированного времени забил вышедший на замену Абдули Джаллоу (Серен, Бельгия).


Мали - Мавритания 2:0

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