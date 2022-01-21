Кубок африканских наций. Сборные Мали, Гамбии и Туниса вышли в плэй-офф
Последними в плэй-офф Кубка африканских наций, который проходит в Камеруне, вышли сборные Мали, Гамбии и Туниса.
Итоговое положение. Мали, Гамбия по 7 очков, Тунис 3, Мавритания 0.
Гамбия - Тунис 1:0
На 45-й минуте тунисцы не реализовали пенальти. Не забил Сейфеддин Язири (Замалек, Каир).
Побкедный гол на третьей минуте компенсированного времени забил вышедший на замену Абдули Джаллоу (Серен, Бельгия).
Мали - Мавритания 2:0
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