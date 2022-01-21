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NEWSru.co.il :: Спорт21 января 2022 г., 08:48

Евролига. УНИКС победил "Барселону", "Зенит" проиграл "Монако"

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Евролига. УНИКС победил "Барселону", "Зенит" проиграл "Монако"

Состоялись матчи двадцать второго тура регулярного чемпионата Евролиги. "Барселона" проиграла УНИКСу 64:70. "Реал" разгромил "Альбу" 89:74.

УНИКС (Казань, Россия) - Барселона (Испания) 70:64

Зенит (Санкт-Петербург, Россия) - Монако (Франция) 77:86

Фенербахче (Стамбул, Турция) - Жальгирис (Каунас, Литва) 73:67


Альба (Берлин, Германия) - Реал (Мадрид, Испания) 74:89

Маккаби (Тель-Авив, Израиль) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 84:69

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