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NEWSru.co.il :: Спорт19 января 2022 г., 22:56

"Апоэль" (Холон) вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

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"Апоэль" (Холон) вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

"Апоэль" (Холон) вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов ФИБА, победив в третьем матче серии "Бешикташ" 74:68.

Счет в серии 2:1 в пользу израильтян.

После 10 минут 16:13 в пользу турецкого клуба.

Во второй четверти вперед вырвался "Апоэль". После 20 минут 39:30, 30 - 58:52.

Лучшим игроком матча стал Адам Смит (Апоэль) (20 + 5 подборов + 4 передачи).


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