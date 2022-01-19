"Апоэль" (Холон) вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
"Апоэль" (Холон) вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов ФИБА, победив в третьем матче серии "Бешикташ" 74:68.
Счет в серии 2:1 в пользу израильтян.
После 10 минут 16:13 в пользу турецкого клуба.
Во второй четверти вперед вырвался "Апоэль". После 20 минут 39:30, 30 - 58:52.
Лучшим игроком матча стал Адам Смит (Апоэль) (20 + 5 подборов + 4 передачи).
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