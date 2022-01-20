Эмбиид набрал 50 очков. Дени Авдия набрал 13 очков. "Трипл-дабл" "49 +" Йокича. Невероятное поражение "королей"
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Вашингтон" уступил "Бруклину" 118:119. "Милуоки" победил "Мемфис" 126:114. "Денвер" в овертайме одолел "Клипперс" 130:128.
Филадельфия Сиксерз - Орландо Мэджик 123:110
Джоэл Эмбиид (Филадельфия) набрал 50 очков и сделал 12 подборов.
Вашингтон Визардс - Бруклин Нетс 118:119
Израильский форвард столичной команды Дени Авдия отыграл 23 минуты (13 + 5 подборов + 2 передачи + 1 перехват).
Первую половину матча хозяева проиграли 62:74.
Атланта Хоукс - Филадельфия Флайерз 134:122
Тре Янг (Атланта) набрал 37 очков и сделал 14 передач.
Бостон Селтикс - Шарлотт Хорнетс 102:111
Майами Хит -Портленд Трэл Блэйзерс 104:92
Чикаго Булз - Кливленд Кавальерз 117:104
Милуоки Бакс - Мемфис Гризлиз 126:114
Лидер "оленей" Яннис Адетокунбо набрал 33 очка, сделал 15 подборов и 7 передач.
Даллас Мэверикс - Торонто Рэпторз 102:98
Лидер "Далласа" Лука Дончич набрал 41 очко, сделал 14 подборов и 7 передач.
Сан-Антонио Сперз - Оклахома-Сити Тендер 118:96
Юта Джаз - Хьюстон Рокитс 111:116
Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Клипперс 130:128 (овертайм)
Никола Йокич (Денвер) в третьем матче подряд делает "трипл-дабл" (49 + 14 подборов + 10 передач).
Основное время матча завершилось со счетом 114:114.
Сакраменто Кингз - Детройт Пистонз 131:133
За три минуты до конца последней четверти "короли" вели в счете 130:120.
Лос-Анджелес Лейккерс - Индиана Пейсерз 104:111
Леброн Джеймс набрал 30 очков и сделал 12 подборов.
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