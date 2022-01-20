Евролига. "Маккаби" разгромил "Олимпиакос"
В матче двадцать второго тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" разгромил "Олимпиакос" 84:69.
После 10 минут 19:16, 20 - 40:38, 30 - 66:56.
Лучшим игроком матча стал центровой "Маккаби" Анте Жижич (23 + 6 подборов).
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