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NEWSru.co.il :: Спорт21 января 2022 г., 09:21

Чемпионат Европы по гандболу. Испанцы победили немцев

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Чемпионат Европы по гандболу. Испанцы победили немцев

В Венгрии и Словакии продолжается чемпионат Европы по гандболу. Испанцы победили сборную Германии 29:23.

Франция - Нидерланды 34:24

Германия - Испания 23:29

Дания - Исландия 28:24

Польша - Норвегия 31:42


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Результаты матчей чемпионата Европы по гандболу

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