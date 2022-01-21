Чемпионат Европы по гандболу. Испанцы победили немцев
В Венгрии и Словакии продолжается чемпионат Европы по гандболу. Испанцы победили сборную Германии 29:23.
Франция - Нидерланды 34:24
Германия - Испания 23:29
Дания - Исландия 28:24
Польша - Норвегия 31:42
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// NEWSru.co.il // Спорт // 16 января 2022
Чемпионат Европы по гандболу. Россияне одолели норвежцев, украинцы проиграли французам
Чемпионат Европы по гандболу. Россияне одолели норвежцев, украинцы проиграли французам