Чемпионат Европы по гандболу, Россияне проиграли испанцам
В Венгрии и Словакии проходит чемпионат Европы по гандболу. В матче второго этапа россияне уступили испанцам 25:26.
Первый тайм испанцы выиграли 12:11.
Россияне могли отыграться на последней секунде игры, но не реализовали семиметровый. После броска Даниила Шишкарева мяч попал в штангу.
Семь мячей забил Аугустин Касадо.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 16 января 2022
Чемпионат Европы по гандболу. Россияне одолели норвежцев, украинцы проиграли французам
Чемпионат Европы по гандболу. Россияне одолели норвежцев, украинцы проиграли французам