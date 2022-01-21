Чемпионат Европы по гандболу, Россияне проиграли испанцам

Россияне могли отыграться на последней секунде игры, но не реализовали семиметровый. После броска Даниила Шишкарева мяч попал в штангу.

В Венгрии и Словакии проходит чемпионат Европы по гандболу. В матче второго этапа россияне уступили испанцам 25:26.

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