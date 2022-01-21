"Ливерпуль" победил "Арсенал" и вышел в финал Кубка английской лиги
В финале Кубка английской лиги встретятся "Челси" и "Ливерпуль". "Красные победили "Арсенал" 2:0.
Первая игра завершилась вничью 0:0.
"Канониры" неплохо начали матч, и иногда они атаковали агрессивнее. Но в целом преимущество "красных" сомнений не вызывало.
На 7-й минуте Ляказетт опасно пробил со штрафного. Мяч попал в перекладину ворот "Ливерпуля".
На 13-й минуте после подачи углового Матип забил. Но гол в ворота "Арсенала" не был засчитан. "Красные" открыли счет на 19-й минуте. Диогу Жота совершил сольный проход, который завершил несильным, но точным ударом 0:1.
На 49-й минуте Ляказетт выскочил один на один, но пробил выше.
На 51-й минуте Жота обыграл на фланге защитника и прострелил. 17-летний Гордон пробил выше ворот. На 59-й минуте гости подали угловой. Конате пробил головой. Мяч попал в штангу. Хендерсон пытался добить, но мяч попал в лежащего вратаря. На 77-й минуте Жота вышел один на один 0:2.
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