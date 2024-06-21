Евро 2024. Испанцы победили итальянцев и вышли в плэй-офф

В Гельзенкирхене состоялся матч второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Испанцы при подавляющем игровом преимуществе победили сборную Италии 1:0.

Сборная Испании выходит в плэй-офф.

Положение команд. Испания 6 очков, Италия 3, Хорватия, Албания по 1.

Испания: Симон, Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья, Педри (71, Баэна), Родриго, Фабиан, Ямаль (71, Ферран Торрес), Мората (78, Оярсабаль), Уильямс (78, Айозе Перес).

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бастони, Кальяфьори, Димарко, Барелла, Жоржиньо (46, Кристанте), Фраттези (46, Камбьясо), Кьеза, Пеллегрини (82, Распадори), Скамакка.

Первый опасный момент испанцы создали на второй минуте. Нико Уильямс промчался по флангу и навесил. Педри пробил головой. Доннарумма парировал мяч, летевший под перекладину. На 10-й минуте Мората навесил. Нико Уильямс метров с 8 нанес удар головой. Мимо цели.

В первые полчаса итальянцы только обороняются. Доннарумма несколько раз выручал партнеров.

На 25-й минуте Фабиан Руис пробил метров с 30. Вратарь парировал мяч, летевший под перекладину.

Итальянцы только обороняются, изредка переходят на чужую половину поля.

На 52-й минуте Кукурелья сделал отличную передачу. Но Педри пробил неточно.

Везение итальянцев кончилось на 55-й минуте. Уильямс навесил. Мората задел мяч головой. Доннарумма мяч парировал. мяч попал в Риккардо Калафьори (Болонья) и оказался в сетке. Автогол 1:0.

На 58-й минуте Мората нанес удар издали. Доннарумма выручил. На 58-й минуте Калафьори едва не забил второй автогол. Мяч от его головы летел в сетку, но Камбьяссо мяч выбил.

Пропустив, итальянцы пытались переходить в атаки.

На 70-й минуте мяч после удара Нико Уильямса попал в перекладину.

На 80-й минуте статистика по ударам 16:2.

В компенсированное время дважды мог забить Айозе Перес. Доннарумма дважды выручил.

Игра была односторонняя. Разгрома не получилось из-за неточности испанцев при завершении атак и из-за блестящей игры Доннаруммы. Счет по точным ударам 9:1.