Клубный чемпионат мира. Дебютный гол Беллингема. "Боруссия" победила южноафриканцев

В матче второго тура клубного чемпионата мира "Боруссия" (Дортмунд) победила "Мамелоди Сандаунс" 4:3.

Как ни странно, статистическим преимуществом владели южноафриканцы (59% владения мячом, 16:8 по ударам).

Точнее по воротам били немцы 6:4. Они же чаще подавали угловые 4:2.

На 11-й минуте три нападающих южноафриканцев вышли на вратаря. Бразилец Лукас Рибейро, ранее выступавший в Бельгии, открыл счет 1:0.

На 16-й минуте южноафриканцы организовали гол в свои ворота. Защитник отдал мяч вратарю. Тот ошибся в передаче, подарив мяч сопернику. Феликс Нмеча пробил по пустым воротам 1:1.

На 34-й минуте Серу Гирасси вывел "Боруссию" вперед 1:2. На 45-й минуте вратарь неудачно парировал мяч. Джоб Беллингем, младший брат Джуда Беллингема (10 июня перешел из "Сандерленда") поймал мяч на линии штрафной и пробил в угол 1:3.

На 59-й минуте Хулисо Мудау срезал мяч в свои ворота 1:4.

Через 3 минуты после навеса со штрафного Икрам Райнерс опередил защитников и нанес удар головой 2:4.

На 90-й минуте защитники "Боруссии" потеряли мяч на своей половине поля. Быстрая атака. Бывший форвард "Страсбура" Лебо Мотиба сократил отставание.