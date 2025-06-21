Не засчитан гол бывшего форварда "Бейтара". Результаты матчей Золотого кубка

Сыграны матчи второго тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ.

Положение команд в группе С. Панама 6 очков, Ямайка, Гватемала по 3, Гваделупа 0.

Ямайка - Гваделупа 2:1

На 32-й минуте бывший нападающий молодежного состава "Манчестер Сити" Тьерри Амброз (Кортрейк, Бельгия) вывел сборную Гваделупы вперед 0:1.

На 41-й минуте Леон Бейли (Астон Вилла) сравнял счет 1:1. На последних секундах первого тайма бывший полузащитник молодежного состава "Челси" Джонатан Расселл (Бернсли, Англия) забил победный гол.

На 3-й минуте компенсированного времени выступавший в Израиле ("Бейтар", "Апоэль" (Тель-Авив), "Бней Сахнин") и Украине ("Рух") Анж-Фредди Плюмейн (Гваделупа, Неа Саламис, Кипр) забил. Гол отменен из-за офсайда.

Гватемала - Панама 0:1