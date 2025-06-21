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Юниорский чемпионат Европы. Итальянки и француженки вышли в полуфинал

Футбол
время публикации: 21 июня 2025 г., 19:26 | последнее обновление: 21 июня 2025 г., 19:30
Юниорский чемпионат Европы. Итальянки и француженки вышли в полуфинал
AP Photo/Lukasz Szelag

В Польше проходит юниорский женский чемпионат Европы по футболу (спортсменки до 19 лет).

В полуфинал из группы А вышли сборные Италии и Франции (француженки победили во всех матчах).

Сборная Польши заняла третье место и сыграет за право выступить на чемпионате мира с командой, занявшей третье место в группе В (вышедшие в полуфинал завоевали право выступить на чемпионате мира).

Италия - Франция 1:2

Польша - Швеция 5:0

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