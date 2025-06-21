Юниорский чемпионат Европы. Итальянки и француженки вышли в полуфинал
время публикации: 21 июня 2025 г., 19:26 | последнее обновление: 21 июня 2025 г., 19:30
В Польше проходит юниорский женский чемпионат Европы по футболу (спортсменки до 19 лет).
В полуфинал из группы А вышли сборные Италии и Франции (француженки победили во всех матчах).
Сборная Польши заняла третье место и сыграет за право выступить на чемпионате мира с командой, занявшей третье место в группе В (вышедшие в полуфинал завоевали право выступить на чемпионате мира).
Италия - Франция 1:2
Польша - Швеция 5:0
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