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Спорт

Молодежный чемпионат Европы. Голландцы вышли в полуфинал

Футбол
время публикации: 21 июня 2025 г., 21:09 | последнее обновление: 21 июня 2025 г., 21:09
Молодежный чемпионат Европы. Голландцы вышли в полуфинал
AP Photo/Michael Probst

Первым полуфиналистом молодежного чемпионата Европы по футболу (спортсмены до 21 года) стала сборная Нидерландов.

Голландцы победили португальцев 1:0.

На 21-й минуте "оранжевые" остались в меньшинстве. Две желтые карточки за 2 минуты получил Рубен ван Боммель (АЗ, Алкмаар), сын бывшего капитана сборной Нидерландов Марка ван Боммеля.

На 31-й минуте португальцы не реализовали пенальти. Не забил 18-летний Жеовани Кенда (Спортинг, Лиссабон).

Победный гол на 84-й минуте забил Эрнест Поку (АЗ, Алкмаар).

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