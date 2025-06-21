Молодежный чемпионат Европы. Голландцы вышли в полуфинал

Первым полуфиналистом молодежного чемпионата Европы по футболу (спортсмены до 21 года) стала сборная Нидерландов.

Голландцы победили португальцев 1:0.

На 21-й минуте "оранжевые" остались в меньшинстве. Две желтые карточки за 2 минуты получил Рубен ван Боммель (АЗ, Алкмаар), сын бывшего капитана сборной Нидерландов Марка ван Боммеля.

На 31-й минуте португальцы не реализовали пенальти. Не забил 18-летний Жеовани Кенда (Спортинг, Лиссабон).

Победный гол на 84-й минуте забил Эрнест Поку (АЗ, Алкмаар).