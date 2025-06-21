Россиян не допустили до участия в чемпионате Европы по кикбоксингу

Российских спортсменов отстранили от участия в чемпионате Европы по кикбоксингу, который пройдет 22-29 июня в Молдове.

Об этом сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой Федерацию кикбоксинга России.

Министерство образования и исследований Молдовы заявило, что турнир будет невозможно провести, если в нем будут участвовать россияне и белорусы.

Министерство обвинило Международную федерацию кикбоксинга (WKF) в том, что та способствует участию россиян на соревнованиях под флагом и гимном страны, несмотря на санкции.