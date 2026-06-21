Актюркоглу возмутил фанатов. В Турции требуют изгнать его из сборной

Сборная Турции провалилась на чемпионате мира, после двух туров утратив шансы выйти в плэй-офф.

Начались поиски ответов на вопрос "Ктo виноват?"

Гнев фанатов обрущился на полузащитника сборной Турции и "Фенербахче" Мухаммеда Керема Актюркоглу.

Болельщикам не понравилось поведение футболиста во время матча проив сборной Парагвая (0:1).

Актюркоглу болезненно вопринял замену. Не пожал руку менявшему его футболисту, отказался сесть на скамейку сборной, поругался с несколькими болельщиками.

Турецкие и британские СМИ пишут, что болельщики требуют больше не вызывать футболиста в сборную.