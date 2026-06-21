Актюркоглу возмутил фанатов. В Турции требуют изгнать его из сборной
время публикации: 21 июня 2026 г., 16:46 | последнее обновление: 21 июня 2026 г., 16:52
Сборная Турции провалилась на чемпионате мира, после двух туров утратив шансы выйти в плэй-офф.
Начались поиски ответов на вопрос "Ктo виноват?"
Гнев фанатов обрущился на полузащитника сборной Турции и "Фенербахче" Мухаммеда Керема Актюркоглу.
Болельщикам не понравилось поведение футболиста во время матча проив сборной Парагвая (0:1).
Актюркоглу болезненно вопринял замену. Не пожал руку менявшему его футболисту, отказался сесть на скамейку сборной, поругался с несколькими болельщиками.
Турецкие и британские СМИ пишут, что болельщики требуют больше не вызывать футболиста в сборную.
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