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Спорт

Актюркоглу возмутил фанатов. В Турции требуют изгнать его из сборной

Футбол
Скандалы в спорте
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 21 июня 2026 г., 16:46 | последнее обновление: 21 июня 2026 г., 16:52
Актюркоглу возмутил фанатов. В Турции требуют изгнать его из сборной
AP Photo/Eakin Howard

Сборная Турции провалилась на чемпионате мира, после двух туров утратив шансы выйти в плэй-офф.

Начались поиски ответов на вопрос "Ктo виноват?"

Гнев фанатов обрущился на полузащитника сборной Турции и "Фенербахче" Мухаммеда Керема Актюркоглу.

Болельщикам не понравилось поведение футболиста во время матча проив сборной Парагвая (0:1).

Актюркоглу болезненно вопринял замену. Не пожал руку менявшему его футболисту, отказался сесть на скамейку сборной, поругался с несколькими болельщиками.

Турецкие и британские СМИ пишут, что болельщики требуют больше не вызывать футболиста в сборную.

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