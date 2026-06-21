UFC. Победа Манэла Капе. Куцелабу нокаутировали

В Лас-Вегасе состоялся турнир ММА UFC Fight Night: Kape vs. Horiguchi (также известный как UFC Fight Night 279 и UFC Vegas 119).

В главном поединке экс-чемпион Rizin в наилегчайшем весе анголец Манэл Капе в третьем раунде нокаутировал экс-чемпиона Bellator Кедзи Хоригути (он также когда-то выступал в Rizin).

Бывший новозеландский кикбоксер Навахо Стирлинг во втором раунде нокаутировал Иона Куцелабу (Молова).

Американец Кристиан Родригес "гильотиной" в конце первого раунда победил филиппинца Хайдера Амила.