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Спорт

UFC. Победа Манэла Капе. Куцелабу нокаутировали

Смешанные единоборства
время публикации: 21 июня 2026 г., 09:24 | последнее обновление: 21 июня 2026 г., 09:31
UFC. Победа Манэла Капе. Куцелабу нокаутировали
AP Photo/John Locher

В Лас-Вегасе состоялся турнир ММА UFC Fight Night: Kape vs. Horiguchi (также известный как UFC Fight Night 279 и UFC Vegas 119).

В главном поединке экс-чемпион Rizin в наилегчайшем весе анголец Манэл Капе в третьем раунде нокаутировал экс-чемпиона Bellator Кедзи Хоригути (он также когда-то выступал в Rizin).

Бывший новозеландский кикбоксер Навахо Стирлинг во втором раунде нокаутировал Иона Куцелабу (Молова).

Американец Кристиан Родригес "гильотиной" в конце первого раунда победил филиппинца Хайдера Амила.

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