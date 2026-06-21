Чемпионат мира по футболу. Испанцы разгромили сборную Саудовской Аравии

В Атланте встречались сборные Испании и Саудовской Аравии. Испанцы разгромили соперника 4:0.

Саудовцы используют схему с пятью защитниками (тремя - центральными защитниками).

На 10-й минуте вратарь неудачно ввел мяч в игру. Оярсабаль прошел по фланг и прострелил. Ламин Ямаль замкнул прострел 1:0. Через 3 минуты Ямаль обыграл двоих и прострелил. Вратарь опередил Баэну и вынес мяч.

На 17-й минуте Оярсабаль пробил издали. Мухаммед аль-Уваис парировал мяч, летевший в нижний угол. На 21-й минуте после подачи углового Оярсабаль протолкнул мяч в сетку 2:0. Через 3 минуты Порро навесил. Ольмо сбросил мяч головой. Оярсабаль оформил дубль 3:0.

На 36-й минуте после грубой ошибки вратаря Микель Оярсабаль не попал в пустые ворота. Мяч попал в перекладину.

На 41-й минуте в одной из редких контратак саудовцы потревожили Симона. Он мяч парировал.

На 49-й минуте после углового нанес удар Кукурелья. Вратарь мяч парировал. Мяч попал в Хасана Тамбакти (Аль-Хиляль) и оказался в сетке 4:0. Автогол.

Испанцы упустили еще несколько голевых моментов.

В компенсированное время не был засчитан гол Феррана Торреса.