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Четвертьфиналы Лиги наций. Хорваты обыграли французов, датчане - португальцев

Футбол
время публикации: 21 марта 2025 г., 07:03 | последнее обновление: 21 марта 2025 г., 07:03
Четвертьфиналы Лиги наций. Хорваты обыграли французов, датчане - португальцев
AP Photo/Darko Bandic

Состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги наций. Немцы в гостях обыграли сборную Италии 2:1.

Нидерланды - Испания 2:2

Микель Мерино сравнял счет на третьей минуте компенсированного времени.

Хорватия - Франция 2:0

Дания - Португалия 1:0

На 24-й минуте датчане не реализовали пенальти. Не забил Кристиан Эриксен.

Победный гол на 76-й минуте забил Расмус Хейлунд.

Криштиану Роналду отыграл весь матч.

Италия - Германия 1:2

Ворота сборной Германии защищал Оливер Бауманн (Хоффенхайм).

После первого тайма итальянцы вели в счете.

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