Четвертьфиналы Лиги наций. Хорваты обыграли французов, датчане - португальцев
время публикации: 21 марта 2025 г., 07:03 | последнее обновление: 21 марта 2025 г., 07:03
Состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги наций. Немцы в гостях обыграли сборную Италии 2:1.
Нидерланды - Испания 2:2
Микель Мерино сравнял счет на третьей минуте компенсированного времени.
Хорватия - Франция 2:0
Дания - Португалия 1:0
На 24-й минуте датчане не реализовали пенальти. Не забил Кристиан Эриксен.
Победный гол на 76-й минуте забил Расмус Хейлунд.
Криштиану Роналду отыграл весь матч.
Италия - Германия 1:2
Ворота сборной Германии защищал Оливер Бауманн (Хоффенхайм).
После первого тайма итальянцы вели в счете.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 марта 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 марта 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 марта 2025