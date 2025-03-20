Дубль Микаутадзе. Турки победили сборную Венгрии. Результаты матчей Лиги наций
время публикации: 20 марта 2025 г., 21:18 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 21:18
Состоялись первые переходные матчи Лиги наций. Турки победили сборную Венгрии 3:1.
Турция - Венгрия 3:1
Переходные матчи Лиг А и В (победитель будет играть в Лиге А, побежденный - Лиге В).
На 69-й минуте была ничья 1:1. Затем турки забили два гола за 4 минуты.
Ответный матч 23 марта.
Армения - Грузия 0:3
Переходные матчи Лиг В и С.
Два гола забил Жорж Микаутадзе (Лион), один - Георгий Кохорашвили (Леванте).
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