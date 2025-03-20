Дубль Микаутадзе. Турки победили сборную Венгрии. Результаты матчей Лиги наций

Состоялись первые переходные матчи Лиги наций. Турки победили сборную Венгрии 3:1.

Турция - Венгрия 3:1

Переходные матчи Лиг А и В (победитель будет играть в Лиге А, побежденный - Лиге В).

На 69-й минуте была ничья 1:1. Затем турки забили два гола за 4 минуты.

Ответный матч 23 марта.

Армения - Грузия 0:3

Переходные матчи Лиг В и С.

Два гола забил Жорж Микаутадзе (Лион), один - Георгий Кохорашвили (Леванте).