Плавание. Анастасия Горбенко дважды улучшила рекорд Израиля за один день

В Монако прошли соревнования "Маре Нострум". Анастасия Горбенко завоевала три медали.

Израильтянка завоевала две золотые и одну серебряную медали.

Она дважды установила рекорд Израиля на дистанции 50 метров на спине.

В четвертьфинале она преодолела дистанцию за 28.00 секунды, в полуфинале - 27.59 с, в финале - 27.55 с.

Предыдущий рекорд Израиля на этой дистанции Анастасия Горбенко установила в 2022 году.

Анастасия Горбенко завоевала золотые медали на дистанциях 50 метров на спине и 200 метров комплексным стилем.