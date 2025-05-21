Плавание. Анастасия Горбенко дважды улучшила рекорд Израиля за один день
время публикации: 21 мая 2025 г., 09:52 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 09:56
В Монако прошли соревнования "Маре Нострум". Анастасия Горбенко завоевала три медали.
Израильтянка завоевала две золотые и одну серебряную медали.
Она дважды установила рекорд Израиля на дистанции 50 метров на спине.
В четвертьфинале она преодолела дистанцию за 28.00 секунды, в полуфинале - 27.59 с, в финале - 27.55 с.
Предыдущий рекорд Израиля на этой дистанции Анастасия Горбенко установила в 2022 году.
Анастасия Горбенко завоевала золотые медали на дистанциях 50 метров на спине и 200 метров комплексным стилем.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 мая 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 марта 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 марта 2025