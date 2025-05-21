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Спорт

Плавание. Анастасия Горбенко дважды улучшила рекорд Израиля за один день

Плавание
Знаменитые спортсмены
время публикации: 21 мая 2025 г., 09:52 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 09:56
Плавание. Анастасия Горбенко дважды улучшила рекорд Израиля за один день
AP Photo/Matthias Schrader

В Монако прошли соревнования "Маре Нострум". Анастасия Горбенко завоевала три медали.

Израильтянка завоевала две золотые и одну серебряную медали.

Она дважды установила рекорд Израиля на дистанции 50 метров на спине.

В четвертьфинале она преодолела дистанцию за 28.00 секунды, в полуфинале - 27.59 с, в финале - 27.55 с.

Предыдущий рекорд Израиля на этой дистанции Анастасия Горбенко установила в 2022 году.

Анастасия Горбенко завоевала золотые медали на дистанциях 50 метров на спине и 200 метров комплексным стилем.

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