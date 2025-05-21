Прощание де Брейне. Возвращение Родри. Результаты матчей чемпионата Англии

Состоялись матчи тридцать седьмого тура чемпионата Англии. "Манчестер Сити" победил "Борнмут" 3:1.

Кристал Пэлас (Лондон) - Вулверхэмтон 4:2

"Кристал Пэлас" впервые завоевал право выступить в еврокубках, победив в финале Кубка Англии "Манчестер Сити". Чемпионат "стекольщики" просто доигрывают.

Манчестер Сити - Борнмут 3:1

"Манчестер Сити" поднялся на третье место. Команда набрала 68 очков и близка к попаданию в Лигу чемпионов.

В последнем туре за 3-5-е места, дающее право сыграть в Лиге чемпионов, будут бороться "Манчестер Сити", "Ньюкасл", "Челси", "Астон Вилла" (по 66 очков) и "Ноттингем Форест" (65).

Это был последний матчв составе "Манчестер Сити" на "Этихаде" Кевина де Брейне.

На 83-й минуте на замену вышел Родри, пропустивший 8 месяцев из-за травмы.