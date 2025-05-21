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Спорт

Известные израильские футболисты подозреваются в мошенничестве

Полиция
Футбол
Скандалы в спорте
время публикации: 21 мая 2025 г., 11:55 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 12:07
Известные израильские футболисты подозреваются в мошенничестве
Wikipedia.org. Фото: בן ציון לוי

Около 30 футболистов, в том числе выступающих в Лиге Аль, вызваны на допрос в полицию по делу о мошенничестве и хищении государственных средств, сообщает ONE.

Следствие проводит полиция Иерусалимского округа и следователи Института национального страхования при поддержке прокуратуры Южного округа.

Сегодня по этому делу были задержаны несколько человек, включая врача, адвокатов и сотрудника Института национального страхования.

Дело началось с внутренней проверки следователями Института национального страхования в отношении сотрудницы учреждения. Ее подозревали во взяточничестве, мошенничестве, злоупотреблении доверием и подделке документов.

В ходе следствия появились подозрения в отношении десятков футболистов в присвоении государственных средств с использованием мошеннических схем. По оценке следователей ущерб составил несколько миллионов шекелей.

Имена подозреваемых футболистов не называются.

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