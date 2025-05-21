Известные израильские футболисты подозреваются в мошенничестве

Около 30 футболистов, в том числе выступающих в Лиге Аль, вызваны на допрос в полицию по делу о мошенничестве и хищении государственных средств, сообщает ONE.

Следствие проводит полиция Иерусалимского округа и следователи Института национального страхования при поддержке прокуратуры Южного округа.

Сегодня по этому делу были задержаны несколько человек, включая врача, адвокатов и сотрудника Института национального страхования.

Дело началось с внутренней проверки следователями Института национального страхования в отношении сотрудницы учреждения. Ее подозревали во взяточничестве, мошенничестве, злоупотреблении доверием и подделке документов.

В ходе следствия появились подозрения в отношении десятков футболистов в присвоении государственных средств с использованием мошеннических схем. По оценке следователей ущерб составил несколько миллионов шекелей.

Имена подозреваемых футболистов не называются.