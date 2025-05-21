Российский защитник "Вашингтона" задержан за пьяную драку

Российский защитник "Вашингтон Кэпиталз" Александр Алексеев был задержан полицией за драку, сообщает"Спорт-Экспресс".

Полиция задержала хоккеиста в ночь с 16 на 17 мая во время пьяной драки возле одной из пиццерий.

При задержании полицейские применили перцовый баллончик.

Александр Алексеев был доставлен в участок, но вскоре отпущен. Ему предъявлено обвинение в нахождении в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.

Хоккеист предстанет перед судом. Дата заседания пока не назначена.

В этом сезоне Александр Алексеев сыграл 8 игр в регулярном чемпионате НХЛ, 10 - в Кубке Стэнли.