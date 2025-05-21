x
21 мая 2025
|
последняя новость: 12:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 мая 2025
|
21 мая 2025
|
последняя новость: 12:21
21 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Российский защитник "Вашингтона" задержан за пьяную драку

Хоккей
НХЛ
Скандалы в спорте
время публикации: 21 мая 2025 г., 11:22 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 11:22
Российский защитник "Вашингтона" задержан за пьяную драку
AP Photo/Karl DeBlaker

Российский защитник "Вашингтон Кэпиталз" Александр Алексеев был задержан полицией за драку, сообщает"Спорт-Экспресс".

Полиция задержала хоккеиста в ночь с 16 на 17 мая во время пьяной драки возле одной из пиццерий.

При задержании полицейские применили перцовый баллончик.

Александр Алексеев был доставлен в участок, но вскоре отпущен. Ему предъявлено обвинение в нахождении в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.

Хоккеист предстанет перед судом. Дата заседания пока не назначена.

В этом сезоне Александр Алексеев сыграл 8 игр в регулярном чемпионате НХЛ, 10 - в Кубке Стэнли.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 мая 2025

Кубок Стэнли. "Флорида" установила рекорд
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 мая 2025

Чемпионат мира по хоккею. Четвертьфинальные пары
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 мая 2025

Завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 мая 2025

Чемпионат мира по хоккею. Американцы разгромили сборную Казахстана