Российский защитник "Вашингтона" задержан за пьяную драку
время публикации: 21 мая 2025 г., 11:22 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 11:22
Российский защитник "Вашингтон Кэпиталз" Александр Алексеев был задержан полицией за драку, сообщает"Спорт-Экспресс".
Полиция задержала хоккеиста в ночь с 16 на 17 мая во время пьяной драки возле одной из пиццерий.
При задержании полицейские применили перцовый баллончик.
Александр Алексеев был доставлен в участок, но вскоре отпущен. Ему предъявлено обвинение в нахождении в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.
Хоккеист предстанет перед судом. Дата заседания пока не назначена.
В этом сезоне Александр Алексеев сыграл 8 игр в регулярном чемпионате НХЛ, 10 - в Кубке Стэнли.
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