Сегодня Ханс-Дитер Флик подписал новый контракт с "Барселоной", сообщает официальный сайт клуба.

Он будет руководить командой до лета 2027 года.

Прежний контракт заканчивался после следующего сезона (летом 2026 года).

Ханси Флик повторил рекорд Хосепа Гвардиолы, выиграв первые четыре "классико".

"Барселона" стала чемпионом Испании и завоевала Кубок Испании в этом сезоне.