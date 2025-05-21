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Спорт

Ханс-Дитер Флик подписал новый контракт с "Барселоной"

Футбол
время публикации: 21 мая 2025 г., 21:21 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 21:21
Ханс-Дитер Флик подписал новый контракт с "Барселоной"
AP Photo/Antonio Calanni

Сегодня Ханс-Дитер Флик подписал новый контракт с "Барселоной", сообщает официальный сайт клуба.

Он будет руководить командой до лета 2027 года.

Прежний контракт заканчивался после следующего сезона (летом 2026 года).

Ханси Флик повторил рекорд Хосепа Гвардиолы, выиграв первые четыре "классико".

"Барселона" стала чемпионом Испании и завоевала Кубок Испании в этом сезоне.

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