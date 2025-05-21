Тренера вратарей cборной России обвинили в двоеженстве

Марал Кафанова, первая жена тренера вратарей сборной России по футболу и "Ростова" Виталия Кафанова, подала в суд на него и его вторую жену Римму.

Она требует признать брак Виталия и Риммы недействительным, сообщает Sportbox со ссылкой на Портал Единого информационного пространства мировых судей города Москвы.

Суд по этому делу должен состояться 27 мая.

Марал Кафанова жена Виталия с 1998 года.

Римма утверждает, что жена Виталия Кафанова с 2018 года.