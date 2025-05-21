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Спорт

Тренера вратарей cборной России обвинили в двоеженстве

Футбол
Скандалы в спорте
время публикации: 21 мая 2025 г., 16:45 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 17:06
Тренера вратарей борной России обвинили в двоеженстве
Wikipedia.org. Фото: Артем Гусев

Марал Кафанова, первая жена тренера вратарей сборной России по футболу и "Ростова" Виталия Кафанова, подала в суд на него и его вторую жену Римму.

Она требует признать брак Виталия и Риммы недействительным, сообщает Sportbox со ссылкой на Портал Единого информационного пространства мировых судей города Москвы.

Суд по этому делу должен состояться 27 мая.

Марал Кафанова жена Виталия с 1998 года.

Римма утверждает, что жена Виталия Кафанова с 2018 года.

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