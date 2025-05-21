НБА. "Оклахома-Сити" разгромила "Миннесоту"
время публикации: 21 мая 2025 г., 08:04 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 08:04
В первом матче полуфинальной серии плэй-офф НБА (финал Западной конференции) "Оклахома-Сити Тендер" разгромила "Миннесоту Тимбервулвз" 114:88.
Миннесота выиграла первую четверть и первую половину матча 23:20, 48:44.
Третью четверть хозяева выиграли 32:18.
Лидер "громовых" Шай Гилджес-Александр набрал 31 очко, сделал 5 подборов и 9 передач.
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