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НБА. "Оклахома-Сити" разгромила "Миннесоту"

Баскетбол
НБА
время публикации: 21 мая 2025 г., 08:04 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 08:04
НБА. "Оклахома-Сити" разгромила "Миннесоту"
AP Photo/Nate Billings

В первом матче полуфинальной серии плэй-офф НБА (финал Западной конференции) "Оклахома-Сити Тендер" разгромила "Миннесоту Тимбервулвз" 114:88.

Миннесота выиграла первую четверть и первую половину матча 23:20, 48:44.

Третью четверть хозяева выиграли 32:18.

Лидер "громовых" Шай Гилджес-Александр набрал 31 очко, сделал 5 подборов и 9 передач.

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