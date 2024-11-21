Евролига. "Фенербахче" победил в Италии
время публикации: 21 ноября 2024 г., 08:38 | последнее обновление: 21 ноября 2024 г., 08:45
В матче одиннадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги "Фенербахче" в гостях победил "Виртус" 86:82.
Стамбульский клуб лидирует, одержав 9 побед. По 7 побед у "Панатинаикоса", "Олимпиакоса", "Парижа", "Барселоны" и "Баварии".
Первую половину матча выиграли хозяева 38:37. После 30 минут 61:56 в пользу итальянцев.
Самый результативный игрок матча - форвард "Виртуса" Торнике Шенгелия (23 + 6 подборов + 4 передачи).
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