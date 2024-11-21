x
21 ноября 2024
|
последняя новость: 09:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 ноября 2024
|
21 ноября 2024
|
последняя новость: 09:35
21 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Евролига. "Фенербахче" победил в Италии

Баскетбол
время публикации: 21 ноября 2024 г., 08:38 | последнее обновление: 21 ноября 2024 г., 08:45
Евролига. "Фенербахче" победил в Италии
AP Photo/Kyle Phillips

В матче одиннадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги "Фенербахче" в гостях победил "Виртус" 86:82.

Стамбульский клуб лидирует, одержав 9 побед. По 7 побед у "Панатинаикоса", "Олимпиакоса", "Парижа", "Барселоны" и "Баварии".

Первую половину матча выиграли хозяева 38:37. После 30 минут 61:56 в пользу итальянцев.

Самый результативный игрок матча - форвард "Виртуса" Торнике Шенгелия (23 + 6 подборов + 4 передачи).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 ноября 2024

НБА. Дени Авдия набрал 13 очков. "Портленд" проиграл "Оклахома-Сити"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 ноября 2024

Умер легендарный баскетболист "Чикаго Булз"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 ноября 2024

НБА. Первое поражение "Кливленда". Рекорд Рассела Уэстбрука
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 ноября 2024

Рекорды Леброна Джеймса и Деаарона Фокса. Результаты матчей НБА