НБА. Первое поражение "Кливленда". Рекорд Рассела Уэстбрука

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Кливленд" проиграл "Бостону" 117:120. Это первое поражение "всадников" в этом сезоне.

Бостон Селтикс - Кливленд Кавальерз 120:117

Первое поражение после 15 побед на старте сезона.

Джейсон Тэйтум (Бостон) сделал "дабл-дабл" (33 + 12 подборов).

Мемфис Гризлиз - Денвер Наггетс 110:122

Рассел Уэстбрук стал первым игроком НБА, совершившим 200 "трипл-даблов" в матчах регулярного чемпионата (12 + 10 подборов + 14 передач). На втором месте Оскар Робертсон (181), на третьем Мэджик Джонсон (138). К нему приблизился Никола Йокич (136), сообщает официальный Х НБА.

Даллас Мэверикс - Нью-Орлеан Пеликанз 132:91

Сан-Антонио Сперз - Оклахома-Сити Тендер 110:104

"Сан-Антонио" играл без лидера Виктора Вембаньямы.

Бруклин Нетс - Шарлотт Хорнетс 116:115

Лос-Анджелес Лейкерс - Юта Джаз 124:118

Леброн Джеймс сделал "дабл-дабл" (26 + 12 передач).