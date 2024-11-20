НБА. Первое поражение "Кливленда". Рекорд Рассела Уэстбрука
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Кливленд" проиграл "Бостону" 117:120. Это первое поражение "всадников" в этом сезоне.
Бостон Селтикс - Кливленд Кавальерз 120:117
Первое поражение после 15 побед на старте сезона.
Джейсон Тэйтум (Бостон) сделал "дабл-дабл" (33 + 12 подборов).
Мемфис Гризлиз - Денвер Наггетс 110:122
Рассел Уэстбрук стал первым игроком НБА, совершившим 200 "трипл-даблов" в матчах регулярного чемпионата (12 + 10 подборов + 14 передач). На втором месте Оскар Робертсон (181), на третьем Мэджик Джонсон (138). К нему приблизился Никола Йокич (136), сообщает официальный Х НБА.
Даллас Мэверикс - Нью-Орлеан Пеликанз 132:91
Сан-Антонио Сперз - Оклахома-Сити Тендер 110:104
"Сан-Антонио" играл без лидера Виктора Вембаньямы.
Бруклин Нетс - Шарлотт Хорнетс 116:115
Лос-Анджелес Лейкерс - Юта Джаз 124:118
Леброн Джеймс сделал "дабл-дабл" (26 + 12 передач).