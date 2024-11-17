Рекорды Леброна Джеймса и Деаарона Фокса. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Лейкерс" в гостях победил "Нью-Орлеан" 104:99.

Бостон Селтикс - Торонто Рэпторз 126:123 (овертайм)

Центровой "Торонто" Якоб Пелтль набрал 35 очков и сделал 12 подборов. Его товарищ по команде Ар Джей Барретт сделал "трипл-дабл" (25 + 10 подборов + 15 передач).

Нью-Орлеан Пеликанз - Лос-Анджелес Лейкерс 99:104

Третью четверть "Лейкерс" выиграл 29:15.

Леброн Джеймс стал самым возрастным игроком в истории НБА, совершившим среднестатистический"трипл-дабл" в пяти выигранных матчах подряд (22.2 + 11.4 подбора + 12 передач за матч), сообщает статистический сервис StatMamba.

Даллас Мэверикс - Сан-Антонио Сперз 110:93

Сакраменто Кингз - Юта Джаз 121:117

Разыгрывающий "королей" Деаарон Фокс набрал 49 очков, сделал 9 передач и установил несколько рекордов.

Он стал вторым игроком "Сакраменто", набравшим более 100 очков по сумме двух матчей подряд. Первый - Демаркус Казинс.

Он стал первым игроком в истории НБА, который по сумме двух игр подряд набрал не менее 109 очков и сделал не менее 16 передач. 109 очков по сумме двух игр подряд - третий результат в истории НБА. Больше удавалось набирать только Уилту Чемберлену и Коби Брайанту.