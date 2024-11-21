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НБА. Дени Авдия набрал 13 очков. "Портленд" проиграл "Оклахома-Сити"

Баскетбол
НБА
время публикации: 21 ноября 2024 г., 08:02 | последнее обновление: 21 ноября 2024 г., 08:02
НБА. Дени Авдия набрал 13 очков. "Портленд" проиграл "Оклахома-Сити"
AP Photo/Kyle Phillips

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трйэл Блйэзерс" проиграл "Оклахома-Сити Тендер" 99:109.

"Тендер" считался явным фаворитом встречи.

Израильский форвард "Портленда" Дени Авдия провел на площадке 23 минуты 39 секунд (13 + 6 подборов + 1 передача + 1 перехват).

Самый результативный игрок матча Джайлен Уильямс (Тендер) (30 + 7 подборов + 8 передач).

"Дабл-дабл" сделал немецкий центровой "Оклахома-Сити" Айзейя Хартенштейн (13 + 14 подборов).

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