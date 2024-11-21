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Спорт

НБА. Рекорд тренера "Мемфиса". Невероятная четверть Адетокунбо

Баскетбол
НБА
время публикации: 21 ноября 2024 г., 09:46 | последнее обновление: 21 ноября 2024 г., 09:46
НБА. Рекорд тренера "Мемфиса". Невероятная четверть Адетокунбо
AP Photo/Morry Gash

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Кливленд" разгромил "Нью-Орлеан" 128:100.

Кливленд Кавальерз - Нью-Орлеан Пеликанз 128:100

Милуоки Бакс - Чикаго Булз 122:106

Лучший игрок матча лидер "Милуоки" Яннис Адетокунбо (41 + 9 подборов + 8 передач). Из 29 очков, которые набрали хозяева в третьей четверти, 25 на счету Янниса.

Хьюстон Рокитс - Индиана Пейсерз 130:113

Мемфис Гризлиз - Филадельфия Сиксерз 117:111

Тейлор Дженкинс одержал 215-ю победу во главе "Мемфиса" и стал рекордсменом франшизы. 214 побед у Лайонела Холлинса.

Голден Стэйт Уорриорз - Атланта Хоукс 120:97

"Голден Стэйт" лидирует в Западной конференции.

Финикс Санз - Нью-Йорк Никс 122:138

"Дабл-дабл" совершили игроки "Нью-Йорка" Джайлен Брунсон (36 + 10 передач) и Карл-Энтони Таунс (34 + 10 подборов).

Лос-Анджелес Клипперс - Орландо Мэджик 104:93

"Клипперс" одержал третью победу подряд и прервал серию "Мэджик" из шести побед.

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