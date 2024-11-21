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Круговорот тренеров в "Пьяченце". Итальянский клуб сменил несколько тренеров за один день

Футбол
время публикации: 21 ноября 2024 г., 17:06 | последнее обновление: 21 ноября 2024 г., 17:20
Круговорот тренеров в "Пьяченце". Итальянский клуб сменил несколько тренеров за один день
AP Photo/Jon Super

Клуб "Пьяченца" выступает в итальянской Серии D и уже довольно давно редко привлекает внимание любителей футбола.

В 1990-х годах команда играла в Серии А, но в 2003 году вылетел в Серию В и в элиту уже не возвращалась.

Однако 20 ноября клуб привлек внимание болельщиков всего мира. Но не результатами, а тренерской чехардой.

"В итальянском футболе от тренеров избавляются быстро, но "Пьяченца" побила все рекорды", пишет Football Italia.

Был уволен Кармине Парлато, возглавивший команду 7 октября. Его сменил Симоне Бентивольо, известный футболист с неоднозначной репутацией. В 2011 году его дисквалифицировали в связи со скандалом, связанным с договорными матчами. Футболисты и болельщики команды выступили против Бентивольо, который был уволен через несколько часов.

Затем команду возглавил Стефано Россини, уволенный из "Пьяченцы" 7 октября.

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