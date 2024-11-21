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Рейтинг. Самый расточительный футбольный клуб мира "Манчестер Юнайтед"

Футбол
Рекорды мира
Рейтинги
время публикации: 21 ноября 2024 г., 12:46 | последнее обновление: 21 ноября 2024 г., 12:54
Рейтинг. Самый расточительный футбольный клуб мира "Манчестер Юнайтед"
AP Photo/Jon Super

Британское издание Daily Mail опубликовало результаты исследования CIES Football Observatory о самых расточительных футбольных клубах последнего десятилетия.

В исследовании учтены "чистые расходы" начиная с 2015 года.

Согласно исследованию, самые высокие расходы на трансферы за этот период у клубов английской Премьер-лиги: 19.1 миллиарда фунтов стерлинго (23.02 миллиарда евро).

1. "Манчестер Юнайтед" 1.08 миллиарда фунтов стерлингов.

2. "Челси" 1.07 миллиарда.

3. ПСЖ 825 миллионов фунтов стерлингов.

4. "Арсенал" 661 миллион.

5. "Тоттенхэм" 591.

6. "Манчестер Сити" 585.

7. "Милан" 527.

8. "Ньюкасл" 521.

9. "Барселона" 500.

10. "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия) 462.

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