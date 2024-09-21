Чемпионат Англии. Дубль Диаса. Достижение и поражение "Брентфорда"

Состоялись матчи пятого тура чемпионата Англии. "Ливерпуль" разгромил "Борнмут" 3:0 и вышел в лидеры.

Фулхэм (Лондон) - Ньюкасл 3:1

В матче были нанесены 37 ударов. Преимущество по точным ударам у хозяев 11:4.

Астон Вилла (Бирмингем) - Вулверхэмптон 3:1

На 73-й минуте "волки" вели в счете.

Лестер - Эвертон (Ливерпуль) 1:1

"Эвертон" набрал первое очко в чемпионате.

Ливерпуль - Борнмут 3:0

Луис Диас в первом тайме забил два гола за три минуты. Трент Александр-Арнольд отдал голевую передачу Диасу и набрал 100 (19 голов и 81 голевая передача) в матчах за "Ливерпуль".

Саутгемптон - Ипсвич 1:1

"Святые" набрали первое очко, а были очень близки к первой победе. Новичок элиты отыгрался на пятой минуте компенсированного времени. Гол забил Сэм Морси, англичанин в 2016-2023 годах выступавший за сборную Египта.

Тоттенхэм (Лондон) - Брентфорд 3:1

"Брентфорд" повторил рекорд "Манчестер Сити", став второй командой Премьер-лиги, которая в двух матчах подряд открывала счет на первой минуте. "Брентфорд" оба этих матча проиграл.