Чемпионат Испании. "Алавес" победил "Севилью"

В стартовом матче шестого тура чемпионата Испании "Алавес" победил "Севилью" 2:1.

"Алавес": Сивера, Санчес, Седлар, Абкар, Теналья, Гевара (Антонио Бланко, 71), Жордан (Моуриньо, 89), Мартин (Реббаш, 77), Стоичков (Гуриди, 71), Висенте, Тони Мартинес (Кике Гарсия, 76).

"Севилья": Нюланд, Педроса (Барко, 66), Салас, Ньянзу (Баде, 70), Кармона, Сауль, Агуме (Эджуке, 66), Соу (Гудель, 70), Пеке, Ромеро (Ихеаначо, 14), Лукебакио.

На 17-й минуте Теналья прострелил. Карлос Висенте сходу пробил в дальний нижний угол 1:0.

На 60-йй минуте гости едва не отыгрались. Пеке Фернандес с линии вратарской пробил во вратаря.

В ответной атаке "Алавес" забил второй гол. Карлос Висенте обыграл двух защитников и прострелил. Стоичков (17 июля перешел из "Эйбара") нанес удар головой. Мяч попал в перекладину. Арендованный у мадридского "Атлетико" Карлос Мартин добил мяч в сетку 2:0.

На 83-й минуте Доди Лукебакио принял мяч у линии штрафной и сильно пробил под перекладину2:1.