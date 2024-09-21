Чемпионат Италии. День агрессивных гостей. "Торино" выходит в лидеры

В первых двух матчах пятого тура чемпионата Италии победили гости. "Торино" обыграло "Верону" 3:2 и лидирует, на 1 очко опережая "Удинезе", на 2 - "Наполи" и "Эмполи".

Кальяри - Эмполи 0:2

Верона - Торино 2:3

На 20-й минуте (при счете 1:1) хозяева остались в меньшинстве. Павел Давидович ударил локтем соперника и был удален. За это нарушение был назначен пенальти, который не реализовал Арнальдо Санабрия. После его удара мяч попал в штангу.