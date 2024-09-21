Чемпионат Франции. "Ницца" забила 8 голов. Автогол бывшего игрока "Маккаби"

В стартовом матче пятого тура чемпионата Франции "Ницца" разгромила "Сент-Этьен" 8:0.

Это самое крупное поражение "Сент-Этьена" в матчах чемпионата с 1951 года (0:9 от "Бордо").

После первого тайма счет был 6:0. Впервые с 1997 года в Дивизионе 1 одна команда за тайм забила 6 голов (тогда "Лион" забил 6 голов в ворота "Марселя").

Разгром начался на 4-й минуте с автогола бывшего защитника ПСЖ и хайфского "Маккаби" Будуки Батубинсики.

Два гола и одна результативная передача в активе арендованного у дортмундской "Боруссии" 19-летнего Юссуфы Мукоко.

По разу отличились бывший полузащитник "Тоттенхэма" Тангуй Ндомбеле, Пабло Росарио, Эванн Гессан, Мохаммед-Али Чо и бывший полузащитник "Монако" Софьян Диоп.