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Чемпионат Германии. "Шальке 04" проиграл, ведя в счете 3:0

время публикации: 21 сентября 2024 г., 11:22 | последнее обновление: 21 сентября 2024 г., 11:22
Чемпионат Германии. "Шальке 04" проиграл, ведя в счете 3:0
AP Photo/Peter Dejong

В матче шестого тура второй Бундеслиги "Шальке 04" проиграл на своем поле "Дармштадту" 3:5.

Обе команды не так давно выступали в элитном дивизионе.

На 45-й минуте "Шальке 04" вел в счете 3:0. Голы забили Тобиас Мор, бывший форвард молодежного состава "Монако" Мусса Силла и Рон Шалленберг.

На пятой минуте, добавленной к первому тайму, бывший форвард молодежной команды "Эвертона" Фрейзер Хорнби реализовал пенальти 3:1.

Во втором тайме три гола забил швед Исак Лидберг. На седьмой минуте компенсированного времени отличился бывший защитник молодежной команды мадридского "Реала" Серхио Лопес.

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