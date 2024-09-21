Чемпионат Германии. "Шальке 04" проиграл, ведя в счете 3:0

В матче шестого тура второй Бундеслиги "Шальке 04" проиграл на своем поле "Дармштадту" 3:5.

Обе команды не так давно выступали в элитном дивизионе.

На 45-й минуте "Шальке 04" вел в счете 3:0. Голы забили Тобиас Мор, бывший форвард молодежного состава "Монако" Мусса Силла и Рон Шалленберг.

На пятой минуте, добавленной к первому тайму, бывший форвард молодежной команды "Эвертона" Фрейзер Хорнби реализовал пенальти 3:1.

Во втором тайме три гола забил швед Исак Лидберг. На седьмой минуте компенсированного времени отличился бывший защитник молодежной команды мадридского "Реала" Серхио Лопес.