Чемпионат Германии. Дубль Буркардта. Пять голов. Два удаления

В стартовом матче четвертого тура чемпионата Германии "Майнц" в гостях обыграл "Аугсбург" 3:2.

Это первая победа "карнавальщиков" в сезоне.

"Аугсбург": Лабрович, Шлоттербек, Гауэлеу, Бауэр (Мунье, 46), Варгас (Титц, 72), Реджбечай (Йенсен, 80), Яннулис, Якич (Майер, 61), Оньека, Вольф (Кабадайы, 80), Эссенде.

"Майнц": Центнер, Ханче-Ольсен, Йенц, Кор, Хон Хен Сок (Ляйтш, 63), Зиб (Баркок, 39), Мвене, Каси (Видмер, 88), Амири, Сано, Буркардт (Онисиво, 88).

Гости мощно начали матч и на 15-й минуте вели в счете 2:0.

На 13-й минуте после навеса с фланга бывший полузащитник молодежного состава "Баварии" Арминдо Зиб головой отправил мяч под перекладину 0:1. Через 2 минуты "Майнц" провел быструю контратаку. Мвене навесил. Джонатан Буркардт головой подправил мяч в угол ворот 0:2.

После этого гости ушли в оборону. На 25-й минуте после навеса со штрафного Кевин Шлоттербек точно пробил с линии вратарской 1:2.

На 35-й минуте "Майнц" остался в меньшинстве. Две желтые карточки за 3 минуты получил бывший полузащитник "Байера" и "Дженоа" Надим Амири.

На 49-й минуте Хон Хен Сок навесил. Буркардт забил с линии вратарской 1:3.

На 57-й минуте бывший форвард молодежного состава ПСЖ Самуэль Эссенде головой переправил мяч в дальний нижний угол 2:3.

На 70-й минуте составы команд стали равными. Эссенде грубо сыграл против защитника и был удален.