Чемпионат Англии. Мареска повторил достижение Гвардиолы. "Челси" разгромил "Вест Хэм"

В стартовом матче пятого тура чемпионата Англии "Челси" в гостях разгромил "Вест Хэм" 3:0. Два первых гола в ворота "молотобойцев" забил Николас Джексон.

"Челси" впервые с 2021 года выиграл пять выездных матчей подряд.

Энцо Мареска стал первым с 2016 года тренером команд английской Премьер-лиги, который выиграл три первых выездных матча. В 2016 году это сделал Хосеп Гвардиола.

"Вест Хэм": Ареоля, Килмен, Альварес (Солер, 54), Мавропанос, Эмерсон (Крессуэлл, 73), Лукас Пакета (Ирвинг, 72), Родригес (Соучек, 38), Уан-Биссака, Кудус, Саммервилл (Антонио, 54), Боуэн.

"Челси": Санчес, Кукурелья, Колуилл, Адарабиойо, Фофана (Дисаси, 57), Фернандес (Дьюзбери-Холл, 84), Кайседо, Палмер (Жоау Феликс, 64), Санчо (Нету, 57), Мадуэке, Джексон (Нкунку, 64).

"Челси" уверенно выиграл матч. При этом статистическое преимущество у хозяев (52% владения мячом, 14:12 по ударам, 7:5 по точным ударам, 6:5 по угловым).

На 4-й минуте Николас Джексон убежал от двух защитников, сместился с фланга в штрафную и отправил мяч в дальний нижний угол 0:1.

На 18-й минуте Николас Джексон проскочил между двумя защитниками, вышел один на один и направил мяч мимо вратаря 0:2. В первых пяти матчах сенегалец забил 4 гола и сделал одну результативную передачу.

На 32-й минуте забили хозяева. Но Кудус забил гол из положения "вне игры". На 42-й минуте Кудус опасно прострелил. Защитник неудачно вынес мяч. Соучек метров с 12 пробил во вратаря.

На 47-й минуте "аристократы" провели стремительную контратаку. Джексон сделал передачу. Коул Палмер ворвался в штрафную и отправил мяч под перекладину 0:3.

На 52-й минуте Лукас Пакета делает пас в штрафную. Боуэн бьет метров с 7. Санчес мяч парировал.

На 64-й минуте хозяева неудачно подали угловой и нарвались на стремительную контратаку. Мадуэке ворвался в штрафную и нанес удар метров с 12. Ареола выручил.

На 76-й минуте Нкунку бьет метров с 5 - Ареола сумел отразить мяч.