Футбол. Норвежский нападающий отказал "Маккаби" (Хайфа) по моральным соображениям

Норвежский нападающий Оле Сетер отказал "Маккаби" (Хайфа) ао "моральным соображениям", сообщают пакистанские и турецкие СМИ.

Форвард выступает за "Русенборг".

Он сказал, что сделка "могла бы обеспечить его финансовую безопасность", Но "моральные принципы дороже денег".

Оле Сетер мог выступать за сборную Пакистана (предки по материнской линии), но в 2023 году отклонил это предложение.