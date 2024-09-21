x
21 сентября 2024
|
последняя новость: 12:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 сентября 2024
|
21 сентября 2024
|
последняя новость: 12:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Футбол. Норвежский нападающий отказал "Маккаби" (Хайфа) по моральным соображениям

время публикации: 21 сентября 2024 г., 10:51 | последнее обновление: 21 сентября 2024 г., 10:51
Футбол. Норвежский нападающий отказал "Маккаби" (Хайфа) по моральным соображениям
AP Photo/Peter Dejong

Норвежский нападающий Оле Сетер отказал "Маккаби" (Хайфа) ао "моральным соображениям", сообщают пакистанские и турецкие СМИ.

Форвард выступает за "Русенборг".

Он сказал, что сделка "могла бы обеспечить его финансовую безопасность", Но "моральные принципы дороже денег".

Оле Сетер мог выступать за сборную Пакистана (предки по материнской линии), но в 2023 году отклонил это предложение.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 сентября 2024

Чемпионат Германии. Дубль Буркардта. Пять голов. Два удаления
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 сентября 2024

Чемпионат Франции. "Ницца" забила 8 голов. Автогол бывшего игрока "Маккаби"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 сентября 2024

Лига чемпионов. "Брест" установил национальный рекорд века
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 сентября 2024

Лига чемпионов. Рекорды "Байера" и Флориана Вирца