Чемпионат Германии. "Бавария" продолжает громить соперников. Рекорд Роте
Состоялись матчи четвертого тура чемпионата Германии. "Бавария" разгромила "Вердер" 5:0. Баварцы лидируют, одержав 4 победы.
Хайденхайм - Фрайбург 0:3
Одержав три победы, "Фрайбург" на данный момент является ближайшим преследователем "Баварии".
На 54-й минуте счет открыл Рицу Доан. Затем дважды отличился Винченцо Грифо.
Хозяева за весь матч нанесли один точный удар.
Вердер (Бремен) - Бавария (Мюнхен) 0:5
Ворота мюнхенцев защищал Свен Ульрайх. Голкипер сборной Израиля Даниэль Перец остался в запасе.
"Музыканты" не нанесли ни одного удара по воротам.
В последних пяти матчах "Бавария" забила 25 голов. В играх сентября - 22.
Майк Олисе забил два гола и сделал 2 результативные передачи. Майк Кейн забил гол и сделал две голевые передачи.
По разу отличились Джамал мусиала и Серж Гнабри.
Унион (Берлин) - Хоффенхайм 2:1
На шестой минуте встречи счет был 2:0. Том Роте (7 августа перешел из дортмундской "Боруссии"), открывший счет на 4-й минуте, стал самым молодым автором гола "Униона" в матчах Бундеслиги (19 лет 328 дней).
Бохум - Хольштейн (Киль) 2:2
Дебютант Бундеслиги набрал первое очко.