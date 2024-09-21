Чемпионат Германии. "Бавария" продолжает громить соперников. Рекорд Роте

Состоялись матчи четвертого тура чемпионата Германии. "Бавария" разгромила "Вердер" 5:0. Баварцы лидируют, одержав 4 победы.

Хайденхайм - Фрайбург 0:3

Одержав три победы, "Фрайбург" на данный момент является ближайшим преследователем "Баварии".

На 54-й минуте счет открыл Рицу Доан. Затем дважды отличился Винченцо Грифо.

Хозяева за весь матч нанесли один точный удар.

Вердер (Бремен) - Бавария (Мюнхен) 0:5

Ворота мюнхенцев защищал Свен Ульрайх. Голкипер сборной Израиля Даниэль Перец остался в запасе.

"Музыканты" не нанесли ни одного удара по воротам.

В последних пяти матчах "Бавария" забила 25 голов. В играх сентября - 22.

Майк Олисе забил два гола и сделал 2 результативные передачи. Майк Кейн забил гол и сделал две голевые передачи.

По разу отличились Джамал мусиала и Серж Гнабри.

Унион (Берлин) - Хоффенхайм 2:1

На шестой минуте встречи счет был 2:0. Том Роте (7 августа перешел из дортмундской "Боруссии"), открывший счет на 4-й минуте, стал самым молодым автором гола "Униона" в матчах Бундеслиги (19 лет 328 дней).

Бохум - Хольштейн (Киль) 2:2

Дебютант Бундеслиги набрал первое очко.