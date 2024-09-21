Во время олимпиады в Париже были взяты 6130 допинг-проб
время публикации: 21 сентября 2024 г., 11:53 | последнее обновление: 21 сентября 2024 г., 11:53
Во время олимпиады в Париже были взяты 6130 допинг-проб, сообщает Международное агентство тестирования.
Все образцы будут храниться до 10 лет в централизованном хранилище (Centralised Long-Term Storage Facility (CLTSF)).
Пробы были взяты у 39% участников игр из почти всех сборных. Это на 4% большке, чем во время олимпиады в Токио, на 10% - в Рио-де-Жанейро.
На данный момент, выявлены пять нарушений антидопинговых правил.
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