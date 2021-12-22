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NEWSru.co.il :: Спорт22 декабря 2021 г., 13:41

Форвард тель-авивского "Апоэля" объявил о завершении карьеры

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Джонатан Скьелдебранд в матче чемпионата Европы 2013 года Греция - Швеция

38-летний форвард тель-авивского "Апоэля" Джонатан Скьелдебранд объявил о завершении карьеры, сообщает Sportando.

Шведский тяжелый форвард, имеющий израильское гражданство, начал и завершил карьеру в Израиле.

Первый профессиональный контракт он подписал в 2002 году с клубом "Рамат а-Шарон".


Он выступал в Израиле в 2002-2006 годах и в 2011-2021 за клубы "Рамат а-Шарон", "Апоэль" (Верхняя Галилея), "Апоэль" (Хайфа), "Апоэль" (Тель-Авив), "Маккаби" (Ашдод), "Ирони" (Нагария), "Апоэль" (Эйлат).

Джонатан Скьелдебранд выступал также в чемпионатах Швеции, Финляндии и Испании.

Он дважды участвовал в Матче всех звезд чемпионата Израиля.

Отец Джонатана Лоренц Скьелдебранд также был баскетболистом и выступал за израильские команды.

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